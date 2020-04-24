РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. Жительницу подмосковных Люберец задержали за кражу кошелька, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 64-летней женщины о том, что неизвестная в помещении аптеки, расположенной в поселке Октябрьский на улице Ленина, совершила кражу кошелька с денежными средствами, принадлежащими заявительнице. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции МУ МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 62-летняя местная жительница. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.