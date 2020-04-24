РИАМО - 24 апр. Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы гражданско-патриотического движения в Московской области.

В 2019 году в шествии в Подмосковье приняли участие более 790 тысяч человек, в целом по России – свыше 10,5 миллиона.

«Желание граждан почтить память героев, пройдя плечом к плечу единым маршем с фотографиями своих предков, ничем не заменить. Поэтому, как сказал президент, марш Бессмертного полка <…> обязательно состоятся после того, как угроза коронавируса отступит», – сказал руководитель регионального штаба «Бессмертного полка» в Подмосковье Валерий Анисимов.

Он добавил, что для жителей Подмосковья и многих регионов России интернет-формат крайне актуален, с такой инициативой выступили многие жители и организации. Это выяснилось по итогам опроса, проведенного в сообществе «Бессмертного полка России» «ВКонтакте».

«Бессмертный полк России» создает единую онлайн-платформу, на которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника. От гражданина потребуется лишь загрузить данную информацию на ресурс «Бессмертного полка России» или партнерских организаций.

Трансляция «Шествия» запланирована на медиаэкранах России, различных online-платформах, а также портале «Бессмертного полка России»: www.polkrf.ru.

Проект «Бессмертный полк-онлайн», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, продлится до 4 мая.

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