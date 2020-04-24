РИАМО - 24 апр. Большинство жителей Москвы и подмосковных городов продолжают сидеть дома, что очень важно во время пандемии коронавирусной инфекции, следует из данных «Яндекса».

По состоянию на 12 часов пятницы, индекс самоизоляции на территории старой Москвы составил три балла, в новой Москве он достигал 3,6 балла.

Хорошие показатели демонстрируют города Московской области: Лобня, микрорайон Железнодорожный Балашихи - 3,5 балла; Королев - 3,4 балла; остальная территория Балашихи - 3,3 балла.

Индекс выше трех баллов также зафиксировали в Красногорске, Одинцове, Долгопрудном, Лыткарине, Люберцах, Ивантеевке.

В настоящее время в Московской области зафиксировано 7889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 66 человек, выздоровели 262 человека.

В Москве выявили 36897 случаев коронавируса. За весь период пандемии умерли 325 человек, выздоровели 2735 пациентов.

В сложившихся условиях все жители Московского региона обязаны соблюдать режим самоизоляции. Уровень самоизоляции ежедневно фиксируется «Яндексом», он может колебаться в пределах он нуля до пяти баллов. Чем выше индекс - тем меньше людей на улицах, а значит, коронавирусу сложнее распространяться.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.