РИАМО - 24 апр. Если стоимость российской нефти Urals будет составлять 15 долларов за баррель, то, по прогнозам Deutsche Bank, средств Фонда национального благосостояния РФ хватит на два года, сообщает Газета.ru.

При цене нефти 30 долларов за баррель средств фонда на покрытие дефицита бюджета хватит на шесть лет.

«Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли 120 миллиардов долларов, до этой суммы они снизились со 150 миллиардов долларов в марте 2020 года», — отмечается в материале.

Экономисты считают, что этого хватит при временном упадке цен на нефть без ущерба экономики от пандемии.

Министр финансов РФ Антон Силуалов считает, что фонда хватит до 2024 года, но все будет зависеть от стоимости нефти.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в китайском городе Ухань и распространилась по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

В мире насчитывается более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них около 191 тысяч пациентов скончались, свыше 745 тысяч человек выздоровели.

В России выявлено 68622 случая заражения инфекцией, выздоровели 5568 человек, зафиксировано 615 летальных случаев.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.