РИАМО - 24 апр. Банк России понизил ключевую ставку до 5,5%, при этом Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения, сообщает Газета.ru.

Снижение ставки до 5,5% произошло впервые с октября 2019 года.

«Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – говорится в сообщении.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что в ближайшее время повышения ключевой ставки не предвидится. На мартовском заседании Центробанк решил оставить ключевую ставку без изменений в размере 6% годовых.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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