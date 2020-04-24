РИАМО-24 апр. Американские эксперты выявили новый симптом Covid-19, при котором поражаются пальцы ног, сообщает Газета.ru.
При новом симптоме пальцы становятся синего или пурпурного цвета. Его назвали «коронавирусные пальцы».
«При этих пятнах пациент также ощущает жжение и боль при касании», – сказал инфекционист из университета Пенсильвании Эббинг Лаутенбах.
Подобное проявление вируса встречается как у тяжелых больных, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни, в том числе и у детей.
Эксперт считает, что посинение пальцев связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию, либо с проявлением закупорки сосудов.
По мнению руководителя службы неотложной помощи в больнице Массачусетс Сьюзен Уилкокс, данные симптомы встречаются у больных с тяжелой формой гриппа или вирусной пневмонией.
Вспышка новой коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вирус стал быстро распространяться по всему миру. С начала эпидемии всего на планете зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения. Выздоровели за все время свыше 745 тысяч человек.
В России зарегистрировано 68622 случая заражения инфекцией, выздоровели 5568 человек.
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24 АПРЕЛЯ
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