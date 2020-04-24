РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Ранее судимого жителя Красногорска заключили под стражу за совершение квартирной кражи, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный из его квартиры, расположенной в доме на улице Ленина, похитил барсетку, в которой находились денежные средства. Сумма ущерба составила 81 тысячу рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Красногорского отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 41-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.