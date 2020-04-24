РИАМО – 24 апр. Экономист Александр Разуваев заявил, что после снятия ограничительных мер работодатели будут уделять повышенное внимание умению потенциального сотрудника работать из дома, сообщает Nation News.

Также пригодится знание не только английского, но и других языков. И станет совсем трудно найти работу без хороших знаний о работе на компьютере.

«Что касается английского, он полезен. Но полезны и другие знания — китайского, турецкого и других тюркских языков. <...> Но, конечно, знание компьютера, иностранных языков, мобильность и прочее», — сказал Разуваев.

При этом эксперт считает также, что если при переходе на удаленную работу сотрудник стал игнорировать свои обязанности, без предупреждения пропадать из онлайна на долгое время, то подобные действия нужно пресекать – штрафовать или увольнять.

Экономист перечислил даже несколько профессиональных навыков, которые привлекут внимание работодателя. По его мнению, нужно подчеркнуть, что соискатель готов добросовестно трудиться вне зависимости от того, будет ваше рабочее место дома или в офисе.

Экономист рассказал еще об одной тенденции удаленной работы. У людей стало чуть больше свободного времени, поэтому некоторые пробуют себя в инвестициях на финансовом рынке.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в городе Ухань в Китае в конце 2019 года, инфекция распространилась по всему миру.

В мире выявлено более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, из них около 191 тысяч пациентов скончались, свыше 745 тысяч человек выздоровели.

В России зарегистрировано 68622 случая заражения инфекцией, выздоровели 5568 человек, зафиксировано 615 летальных случаев.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.