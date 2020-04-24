РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Врачи Львовской районной больницы взяли мазки на коронавирус у 151 жителя закрытого на карантин общежития Подольска, три человека отказались от анализов, сообщила «РИАМО в Подольске» живущая в общежитии женщина.

В общежитии на улице Красная, 18 коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля общежитие зарыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания.

«Представители Львовской районной больницы в спецкостюмах взяли мазки из носа и горла у 151 проживающего в общежитии, семья из трех человек с ребенком отказались это сделать под роспись. Медики работали у нас два дня, 23 и 24 апреля. Также сотрудники Подольского отделения Роспотребндзора собирали информацию у жителей для оформления больничных», - сказала жительница.

Местные жители также помогают попавшим на карантин в общежитии и приносят продукты из магазина, собирают благотворительную помощь.

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24 АПРЕЛЯ

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