РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Проект доцента Московского государственного открытого университета (МГОУ) городского округа Мытищи победил в научном конкурсе, сообщается на сайте администрации горокруга.

МГОУ отмечен новым достижением в сфере поддержки научных исследований. Заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии, доцент кафедры теоретической физики, доктор физико-математических наук Денис Чаусов получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ).⠀

«Проект Дениса Николаевича стал победителем конкурса, проводимого совместно РФФИ и БРФФИ, на реализацию научного проекта «Материалы и элементы с оптической анизотропией, управляемые физическими полями различной природы для систем отображения и обработки информации». Срок реализации проекта - 2 года», - говорится в сообщении.

Проект направлен на решение фундаментальной задачи создания перспективной элементной базы радиотехники, связи и микроэлектронных систем, заключающейся в исследовании методов формирования и физических свойств функциональных структур оптоэлектронных и электрооптических устройств. Что должно привести к разработке элементов с новыми функциональными возможностями за счет анизотропии оптических свойств оптоэлектронных, электрооптических и оптических устройств.⠀