РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Бесплатный хлеб стали привозить жителям подмосковного Подольска, оказавшимся на карантине в общежитии в микрорайоне Львовский, сообщила «РИАМО в Подольске» живущая в общежитии женщина.

В общежитии на улице Красная, 18 коронавирус подтвердился у двоих проживающих. С 21 апреля общежитие зарыли на карантин, его жителям вручили постановления о запрете на выход из здания.

«Представители ООО «Львовский дом», компании, которая управляет общежитием и заключает договора с живущими здесь, стали привозить жильцам бесплатный белый и черный хлеб. Часть ее сотрудников живет в общежитии, они попали на карантин с остальными. Среди них нашлись те, кто теперь следит за порядком и убирает», - сказала жительница.

Местные жители также помогают попавшим на карантин в общежитии и приносят продукты из магазина, собирают благотворительную помощь.

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