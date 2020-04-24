РИАМО - 24 апр. Сотрудникам скорой медицинской помощи в Мытищах передали детские рисунки и продукцию группы компаний «Чистая линия» в рамках акции «Спасибо врачам», которая призвана поддержать сотрудников медучреждений в борьбе с распространением коронавируса, передает корреспондент РИАМО.

Подарки передали депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Максим Сураев и вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

«Это порыв души, потому что люди сегодня действительно на передовой. Поэтому откликнулись люди, сделали такие подарки для работников. Дети из городского округа Мытищи, из реабилитационного центра тоже рисовали для работников скорой помощи. Они знают, что им сейчас тяжело. И хотелось как-то их поддержать», - сказал Сураев.

Бениаминов добавил, что сотрудникам скорой помощи достался самый сложный фронт работ, так как они находятся на передовой борьбы с вирусом.

«Мы решили присоединиться к подаркам. И подарить нашу продукцию - мороженое, кефир, сметану, творог. Мы решили присоединиться, потому что восхищаемся врачами. Сейчас самый сложный фронт работы достался им. И они героически с этим справляются», - уточнил Бениаминов.

Заведующая мытищинской подстанцией скорой медицинской помощи Инна Верхолат рассказала о работе в новых условиях.

«Повод для назначения вызова - он один. А, что на самом деле ожидает бригаду, которая входит в квартиру, - это уже совсем другое. Особого страха нет, уже все на автомате. Спасибо большое компании «Чистая линия» и депутату Максиму Сураеву. Это в наше время очень необходимо, потому что все сотрудники сейчас до слез счастливы», - заключила Верхолат.

Акция «Спасибо врачам» проходит и в других муниципалитетах: Власихе, Долгопрудном, Домодедове, Дубне, Егорьевске, Зарайске, Кашире, Королеве, Лобне, Луховицах, Лыткарине, Мытищах, Можайском, Одинцовском округах, Подольске, Пущине, Раменском округе, Реутове, Серпухове, Чехове, Химках, Шатуре.

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