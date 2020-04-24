РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. 800 малышей появились на свет в роддоме подмосковного Красногорска с начала текущего года, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«В Красногорском роддоме врачи фиксируют рост рождаемости. За неполных четыре месяца этого года на свет появились 800 малышей – 404 мальчика и 396 девочек. Для сравнения - за весь 2019 год в Красногорском роддоме приняли 1 915 родов», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что будущие мамы все чаще выбирают красногорский роддом, в котором замечательный профессиональный персонал, добрая уютная атмосфера, есть палаты повышенной комфортности.

В акушерском отделении установлены аппараты ИВЛ для новорожденных, открытые реанимационные системы, кувезы для выхаживания недоношенных детей, передвижной рентген-аппарат.

«Ну и конечно, главное – это персонал: «золотые врачи», как говорят сами роженицы», - подчеркнула глава муниципалитета.

Она отметила, что несмотря на ограничения, связанные с режимом повышенной готовности, специалисты роддома продолжают каждый четверг проводить занятия для будущих мам и пап в режиме онлайн.

«Благодарю коллектив за слаженную работу, родителям желаю здоровья и терпения, а малышам – расти большими и крепкими», - заключила Хаймурзина.