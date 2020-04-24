РИАМО - 24 апр. Более 70 тысяч специалистов жилищно-коммунального хозяйства Москвы задействованы в пятой масштабной дезинфекции дорог и общественных пространств на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня (в пятницу - ред.) проводим пятую по счету повсеместную городскую дезинфекционную обработку всех твердых покрытий города. <…> Для работы привлечено достаточное количество различной специальной техники, около 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники. Машины небольшого размера, которые двигаются по тротуару», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что специалисты проведут дезинфекцию всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

По его словам, особое внимание будет уделено проведению дезинфекции подъездов медицинских учреждений, территорий перед входом в метро и других важных объектов.

«Для дезобработки применяются дезинфицирующие растворы, рекомендованные службами санэпиднадзора. Для того, чтобы это было безвредно для населения. Такие обработки будут продолжаться системно и могут быть увеличены в случае необходимости, но пока ее нет», — добавил Бирюков.

Ранее Бирюков сообщал, что Москву в этом году не станут традиционно украшать к 1 мая из-за ситуации с коронавирусом.

В столице за сутки выявлено 2957 новых случаев заражения. Общее число инфицированных достигло 36897 человек.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.