РИАМО – 24 апр. Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Одна из них была создана на платформе вакцины против вируса Эбола.

«Согласно актуальному перечню кандидатных вакцин против Covid-19, формируемому ВОЗ, на 23 апреля 2020 года в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и шесть проходят клинические исследования на людях», — говорится в сообщении.

Две вакцины из этого перечня разработала компания БИОКАД. Над одной вакциной работали сотрудники ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». И девятый препарат разработали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток.

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24 АПРЕЛЯ

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