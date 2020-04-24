РИАМО (МЫТИЩИ) – 24 апр. Библиотека №20 городского округа Мытищи запустила интернет-конкурс детских рисунков о весне, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Дорогие друзья! Предлагаем нарисовать весну! Творим, фантазируем на тему: «Весна – ты прекрасна!». Попутно заряжаемся позитивом и хорошим настроением! Будем очень рады, если вы решите прислать ваши рисунки на нашу почту: biblioteka-20@mail.ru. Ждем ваши работы. Не забывайте их подписывать», – говорится в сообщении.

По 30 апреля на территории Московской области объявлены нерабочие дни в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны. Учреждения культуры закрыты для посещения, но продолжают проведение мероприятий в формате онлайн.