РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. В Балашихе с 20 апреля начал работать перепрофилированный в инфекционную больницу роддом в микрорайоне Саввино, который может принимать одновременно до 400 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«На сегодняшний день там уже размещено 160 пациентов. В учреждении установлено современное медицинское оборудование - КТ, рентген-аппарат, а также аппараты ИВЛ. Статистика по заболеваемости показывает, что количество выявленных случаев ежедневно растет. При этом у нас резко увеличилось количество больных с пневмонией, - их уже более 200. Для их размещения мы полностью освободили филиал №3 Балашихинской областной больницы», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что из-за этого пришлось перенести запланированный ремонт внутренних помещений стационара, который должен был начаться в текущем квартале, на эти цели выделено более 160 миллионов рублей из областного бюджета.

«Сегодня при общей нехватке больничных коек для размещения больных мы просто не можем себе позволить освободить здание и проводить здесь полномасштабные строительные работы. У нас нет на это времени. Помощь больным необходимо оказывать здесь и сейчас», - подчеркнул Юров.

В филиале №3 Балашихинской областной больницы работает 170 медицинских работников, в Балашихинском родильном доме - около 100. Медики работают в очень напряженном режиме, рабочие смены иногда превышают 24 часа.

«Врачи обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Мы постоянно получаем лекарства от министерства здравоохранения региона. Многие городские предприятия откликнулись сегодня и помогают обеспечивать медиков всем необходимым. Уважаемые жители, я прошу продолжить ответственно выполнять карантинные мероприятия, беречь себя и своих близких! И помнить, какую большую работу проводят сегодня наши врачи!» - заключил Юров.