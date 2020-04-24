РИАМО - 24 апр. Пациенты, которые лечатся в московских неинфекционных стационарах, будут также сдавать анализы на наличие коронавируса, это должно снизить риски распространения инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тестировать таких пациентов начнут уже со следующей недели. Возможности московских лабораторий по количеству тестирований увеличены.

«Мы будем тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят сейчас лечение в неинфекционных больницах города. Люди не стали болеть меньше. Помощь пациентам с инсультом или инфарктом, пациентам с травмами и всем остальным по-прежнему оказывается в городских многопрофильных стационарах. Теперь все они будут проходить обязательное тестирование», - сказала Ракова.

Такие меры призваны уменьшить риски распространения коронавируса в московских больницах.

Сейчас обязательный анализ на коронавирус сдают москвичи с признаками ОРВИ и с диагнозом «пневмония», а также медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, комплекса ЖКХ, полиции.

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 2957 в Москве и 611 в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.