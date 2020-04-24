РИАМО - 24 апр. В Подмосковье с помощью мобильного приложения и портала госуслуг оформлено уже свыше 7,8 миллиона цифровых пропусков для совершения поездок на транспорте во время пандемии коронавируса, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Количество QR-кодов, полученных на ЕПГУ (едином портале госуслуг - ред.), - 815820. Количество QR-кодов, полученных в мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус», - 7059756», - сказал собеседник агентства.

Из-за пандемии коронавируса в Московской области действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости.

Все, кто планирует совершить поездку на личном или общественном транспорте, должны получить цифровой пропуск. При этом в разрешении на поездку необходимо указывать госномер автомобиля и номер транспортной карты.

Жители Подмосковья могут оформить заявку для получения цифрового пропуска с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», на едином портале государственных услуг РФ и с помощью СМС на номер 0250.

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24 АПРЕЛЯ

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