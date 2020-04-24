РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. Сотрудники дежурных частей восьми территориальных отделов МУ МВД России «Люберецкое» оперативно решают поставленные задачи, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Члены общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов и Юрий Бусов в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции проверили работу дежурных частей восьми территориальных отделов МУ МВД России «Люберецкое», обслуживающих городские округа Люберцы, Лыткарино, Котельники и Дзержинский.

«Общественники ознакомились с действиями оперативного дежурного при поступлении сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях, а также проверили соблюдение установленного порядка регистрации заявлений. Сергей Леонов отметил вежливое общение полицейских с гражданами, оперативность в решении поставленных задач, компетентность и тактичность, также обратил внимание на наличие информации на стендах о предоставляемых гражданам государственных услугах, в том числе в электронном виде», - говорится в сообщении.

По итогам проверки общественники отметили профессиональную организацию работы сотрудников Дежурных частей и дали положительную оценку действиям ответственных за данную линию работы.