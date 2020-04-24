РИАМО - 24 апр. На поддержку малого и среднего бизнеса столица потратит порядка 170 миллиардов рублей, также будет компенсирована процентная ставка по кредиту на оплату труда сотрудникам компаний, сообщил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Принято три пакета поддержки бизнеса. Всего на это будет направлено около 70 миллиардов рублей. Из них 23 миллиарда рублей - это освобождение от платежей за аренду городской недвижимости и землю. 22 миллиарда рублей приблизительно - это отсрочка по налогам и платежам за недвижимость. И около 30 миллиардов рублей - это будет субсидирование процентных ставок по кредитам для малого бизнеса», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что банки готовы предоставить льготные кредиты предпринимателям на оплату труда сотрудникам и другие необходимые нужды. Так, малый и средний бизнес может получить кредит для выплаты заработной платы под 0%.

«Всего, по оценкам экспертов, Москва потратит около 170 миллиардов рублей в целом для поддержки малого и среднего бизнеса и предпринимателей», - отметил Шапошников.