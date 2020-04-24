РИАМО - 24 апр. В Одинцове начал работать инфекционный военный медицинский центр для лечения больных коронавирусом, в том числе из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проверили готовность объекта к приему пациентов. Старт работе центра в режиме видеосвязи дал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Сейчас наши основные усилия направлены на открытие коек, причем не просто инфекционных, а реанимационных, со всем необходимым оборудованием. Минобороны огромную программу реализует на территории РФ, и в Подмосковье будут построены два больших комплекса. Один из них в Одинцове начинает работать сегодня. Второй — в Подольске — откроется в конце месяца», — сказал Воробьев.

Многофункциональный комплекс рассчитан на 100 коек, часть из которых предназначена для жителей Московской области. По поручению президента РФ в рамках борьбы с пандемией коронавируса Минобороны оперативно возводит 16 таких объектов по всей стране.



Центр разместился на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения. Объект построен в рекордно короткие сроки — за месяц вместо шести.



Каждый бокс комплекса сконструирован так, чтобы больные не пересекались друг с другом. Инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи, рентгенологи прошли обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.



В медцентре установлены и подключены аппараты ИВЛ и УЗИ, компьютерный томограф, оборудование анестезиологии, эндоскопии и рентген-техника. Также размещены функциональные медицинские кровати, мебель и средства транспортировки пациентов. Средства индивидуальной защиты и лекарства имеются в полном объем и с запасом.



Воробьев выразил слова благодарности лично главе Минобороны, а также всем строителям и врачам.



«Сергей Кужугетович дал прямую команду, чтобы маршрутизация могла быть, в том числе, и для гражданских лиц, проживающих в Московской области. Хочу сказать слова благодарности министру обороны, врачам, строителям. Этот комплекс сейчас, как воздух нужен. Центр отвечает всем современным требованиям и может принимать пациентов с тяжелыми формами заболевания», — заключил губернатор.

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24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

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