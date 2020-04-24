РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Пекарня «Поль Бейкери», расположенная в поселке Малаховка подмосковных Люберец, передала горячие обеды для 70 медиков Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«В это сложное время решили помочь медикам, которые оказались на передовой. По мере возможностей планируем в течение двух недель ежедневно бесплатно привозить горячие обеды для 70 медработников Красногорска», - сказал директор компании «Поль Бейкери» Станислав Барышев.

По его словам, сотрудники компании, когда узнали, что нужно выйти на работу из отпуска, чтобы поддержать медиков, - сделали это не раздумывая.

В меню пятницы - гречневая каша с куриной котлетой, морс, булочка, маффин.

Барышев добавил, что у компании в планах открыть пекарню в Красногорске. До введения режима самоизоляции этого сделать не успели.

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