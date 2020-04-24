РИАМО - 24 апр. Вокальный ансамбль «Подмосковье» детской музыкальной школы №2 города Белоозерский в Воскресенске и солистка Стефания Афенина стали лауреатами VIII Международного конкурса «Надежда России», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенска.

«Вокальный ансамбль «Подмосковье» (руководитель Е.Н. Зотова) в номинации «Ансамблевое исполнение» с песней «Мы войны не знали» (слова О. Иванова, музыка А. Колкера) стал победителем конкурса и получил диплом I степени», — говорится в материале.

В номинации «Эстрадный вокал» дипломом II степени была награждена Стефания Афелина с песней «Это просто война» Григория Кропивского под руководством Е.Н. Зотовой.

VIII Международный конкурс «Надежда России» был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, темой стали песни военных лет. В этом году из-за распространения коронавируса конкурс прошел дистанционно.

Конкурс «Надежда России» проходит каждый год под эгидой Центра организации и проведения дистанционных всероссийских и международных мероприятий «Твори! Участвуй! Побеждай!», конкурс направлен на поддержание творческого потенциала детей и взрослых.