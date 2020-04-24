РИАМО - 24 апр. Некоторые российские врачи считают, что в стране удалось взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, при этом другие специалисты уверены, что в мае будут новые всплески заболеваемости, а пик эпидемии настанет после праздников, пишет в пятницу газета «Известия».

В начале этой недели в России снизился суточный прирост числа зараженных новым типом коронавируса.

«По всей видимости, у нас действительно наблюдается замедление роста заболеваемости и ситуация стала более контролируемой. Но прирост все же остается большим — свыше 5% в день. Когда он опустится ниже этой планки, у нас начнет плавно сокращаться общее число больных. На сегодня в Москве прибавка в 9%, а по области — в 11%», - сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Между тем, накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица «не прошла и середину пути» в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, некоторым экспертам кажется спорным мнение о том, что Россия выходит на плато эпидемии. Приверженцы этой точки зрения считают, что на следующей неделе или в начале майских праздников повысится суточный прирост количества заболевших.

«После этого, к середине мая Москва выйдет на плато, а регионы достигнут его на две-четыре недели позже в зависимости от того, какая у них ситуация. Длиться этот период будет примерно две недели, а затем начнется снижение. И к концу июня – началу июля Россия начнет выходить из этой ситуации», — считает главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков.

За минувшие сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 68622. Всего с начала эпидемии в стране выздоровели 5568 человек, 615 пациентов скончались.

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24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.