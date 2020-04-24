РИАМО - 24 апр. Уже 262 пациента в Московской области вылечились от коронавирусной инфекции, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

Ранее на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что от коронавирусной инфекции в Подмосковье излечились 235 человек.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 7889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 66 человек. Выздоровели и выписались 262 человека», - говорится в сообщении.

Все жители Московской области обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил результаты действующего в регионе режима всеобщей самоизоляции. По его словам, благодаря этому начало снижаться суточное количество выявляемых заражений.

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24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.