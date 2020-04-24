РИАМО - 24 апр. Следственный комитет инициировал проверку по сообщению СМИ, согласно которому, в магазине на востоке столицы произошло нападение на женщину, в результате которого она пострадала, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения следует, что на востоке Москвы в одном из продовольственных магазинов мужчина ударил пенсионерку, которая стояла рядом с ним. Также в информации указано, что пожилая женщина упала и ударилась о рядом стоящие полки, и на нее посыпались продукты», - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.