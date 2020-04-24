РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Источник загрязнения реки Баньки из неисправного коллектора ликвидировали в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора проверили информацию, полученную от дольщиков жилого комплекса «Митино-02» в городском округе Красногорск. Граждане сообщили о том, что из неисправного коллектора, расположенного в лесу, сточные воды изливаются на рельеф местности, попадая затем в ручей, приток реки Баньки.

«В ходе проверки информация подтвердилась. Выяснилось, что на коллекторе произошла авария. Объект был оперативно отремонтирован работниками красногорского АО «Водоканал», загрязнение почвы и водных объектов прекращено. Тем не менее, Минэкологии по данному факту возбудило дело об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Водные объекты в черте Красногорска, в том числе Банька, испытывают сильное антропогенное воздействие, поэтому было принято решение об экологической реабилитации участка реки в границах города.

«После завершения работ в 2019 году Минэкологии взяло экологическое состояние Баньки на особый контроль. За последние полгода инспекторы эконадзора дважды расследовали факты сброса в реку неочищенных сточных вод с территорий малоэтажных поселков в городских округах Солнечногорск и Красногорск», - заключается в материале.