РИАМО - 24 апр. В России в апреле цены на квартиры в новостройках выросли на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли стоимости до 87,6 тысячи рублей за квадратный метр, пишет в пятницу газета «Известия».

«Цены на вторичное жилье в апреле 2020-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились не так сильно — в среднем на 4% — до 54,3 тысяч рублей за один квадратный метр», — отмечается в материале.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов также отметил, что цены на квартиры в новостройках в Москве и Санкт-Петербурге увеличились на 8%, а в Нижнем Новгороде и Уфе – на 14%, в Красноярске – на 16%.

Больше всего выросли квартиры в Сочи и Хабаровске – на 18,5% и 17,1%, по сведениям генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

Ранее эксперты ожидали, что произойдет падение цен на недвижимость до 25% в течение двух лет, но прогнозы были скорректированы из-за коронавируса.

Попов считает, что стоимость квартир в новостройках снизится до конца года на 8-10%, но это будет происходить за счет скидок. Стоимость вторичного жилья упадет на 10%.

«Влияние на стоимость будет оказывать не только падение доходов населения, но и смещение спроса в пользу первичного рынка из-за новой программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%», — сказал руководитель аналитического центра ЦИАН.

Луценко прогнозирует снижение цена на рынке вторичного жилья на 15-20%.

Алексей Попов объяснил, что в марте спрос на жилье был рекордным из-за девальвации рубля, после чего курс рубля упал в результате объявленного режима самоизоляции.

По словам руководителя категории новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, из-за большого спроса продавцы повышали стоимость квартир в марте и феврале, спрос вырос на 9,5%.

Цена на вторичное жилье поднялись до 4%, а на новое – на 7-9%, по данным руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В апреле активность клиентов снизилась, стоимость недвижимости начала снижаться. Из-за компенсирующих тенденций цены на один квадратный метр в городах-миллионниках не изменились.

Стоимость одного квадратного метра жилья в Московском регионе по итогам трех недель снизилась на 2% по отношению к марту, по данным директора по продажам группы «Самолет» Кирилла Храпова.

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