РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Детский сад на 125 мест в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска планируют достроить в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сотрудники министерства провели выездное совещание по контролю за ходом строительства детского сада на 125 мест на улице Горького в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Демография».

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству перегородок, установке окон, монтажу внутренних коммуникаций, начинаются работы по внутренней отделке помещений. Строительство в графике. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируем в этом году», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Новый детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников, будет включать в себя просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы и игровые и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Застройщиком проекта выступает ООО СК «Новый век».

«Министерством строительного комплекса Подмосковья перед всеми участниками строительства поставлена задача обеспечить завершение работ и ввод объекта в установленные сроки», - заключается в материале.