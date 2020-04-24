РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 апр. Два школьника из Щелкова стали победителями областного конкурса сочинений «Путь моего героя», в своих работах участники рассказывали о подвигах членов своих семей в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации городского округа.

Всего в конкурсе приняли участие более 1 900 ребят из 606 образовательных учреждений региона.

«Победителями областного этапа в двух возрастных категориях стали 32 школьника, среди них двое учеников из Щелкова. Их работы опубликуют в газетах «Подмосковье сегодня» и «Подмосковье неделя» в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Победителями стали Егор Гончаров из Щелковской гимназии №6 и Ярослав Сенин из школы №2.

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