РИАМО - 24 апр. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) будет проходить лечение от Covid-2019 в больнице, сообщает рабочая группа по коронавирусу при патриархе Кирилле.

У представителя РПЦ ранее диагностировали коронавирус в начальной стадии.

«Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений, в связи с чем митрополит Дионисий продолжит нести послушание председателя рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Рабочая группа ведет свою деятельность дистанционно.

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 2957 в Москве и 611 в Подмосковье.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.