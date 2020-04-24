РИАМО - 24 апр. Со дня введения в столице обязательной самоизоляции для людей из группы риска по заболеваемости коронавирусом прошел месяц, за это время соцработники совершили 300 тысяч добрых дел, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что ежедневно для обеспечения комфортной жизни людей на изоляции трудится 11 тысяч социальных помощников – социальных работников (9,8 тысячи человек) и волонтеров (1,2 тысячи человек).

«Их (волонтеров - ред.) работа не ограничивается регламентируемыми действиями – каждый старается сделать чуть больше, чем положено, проявить участие и морально поддержать каждого москвича. За последние сутки социальные помощники помогли жителям более 5 тысяч раз. За месяц работы количество добрых дел достигло 300 тысяч», – сказала Ракова.

Для москвичей работает горячая линия комплекса социального развития Москвы: 8 (495) 870-45-09, а также территориальные центры соцобслуживания. В среднем за сутки от граждан поступает 8-9 тысяч заявок. Более 86% обратившихся в колл-центр получают помощь от городских соцслужб в течение трех-четырех часов.

На первом месте среди обращений за месяц работы колл-центра – покупка и доставка лекарств (более 90 тысяч заявок). На втором месте – вопросы о денежных выплатах на период самоизоляции (свыше 79,8 тысяч заявок). На третьем – покупка и доставка продуктов питания (почти 65 тысяч обращений).

Также москвичи обращались за помощью в доставке корма для домашних питомцев и просили выгулять собак. Специалисты колл-центра оказывают психологическую поддержку, отвечают пожилым людям на волнующие их вопросы.

За месяц поступило свыше 15 тысяч обращений от москвичей на самоизоляции. На круглосуточный телефон неотложки 051 с 23 марта по 23 апреля поступило более 1,1 тысячи обращений, связанных со страхами из-за коронавируса, также проведены более 3,1 тысячи консультаций в Skype.

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