РИАМО - 24 апр. Столичное правительство учредило премию имени Корнея Чуковского для поддержки современных авторов детской литературы, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Учредить семь премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского в размере 1 миллиона рублей каждая», — говорится в документе.

Премию будут присуждать автору либо коллективу авторов в составе не более пяти человек. На конкурс предоставляются произведения, написанные на русском языке.

Премия будет вручаться в семи номинациях: «Лучшее произведение в прозе для детей до семи лет»; «Лучшее произведение в прозе для детей от восьми до 12 лет»; «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет»; «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет»; «Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте до семи лет»; «Лучший перевод на русский язык для детей в возрасте от восьми до 12 лет»; «Лучшее произведение для детей по мнению читателей».

Корней Чуковский — поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. Самый издаваемый в СССР и современной России автор детской литературы.