РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Волонтеры в городском округе Мытищи доставили одинокому пенсионеру на самоизоляции лекарства на дом, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Ко мне обратилась соседка Евгения Дмитриевича, одинокого пенсионера из Мытищ. Она рассказала, что до режима самоизоляции мужчина получал бесплатно необходимые по жизненным показаниям лекарства. Сейчас он оказался в сложной ситуации, потому что в ближайшей аптеке медикаментов нет. Передал средства и попросил волонтеров о помощи в покупке и доставке лекарств», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что соседи прислали видео, рассказали, что дедушка был приятно удивлен визиту активистов.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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