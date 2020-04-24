РИАМО - 24 апр. Отремонтированный памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову вернули на историческое место на Манежной площади в Москве, финальные работы на постаменте завершатся до Дня Победы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

В марте этого года памятник Жукову демонтировали для проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ в мастерской. В апреле обновленный монумент вернулся на свое место.

«Как мы и обещали, к 9 мая леса снимут, и жители увидят памятник Георгию Жукову», - сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В настоящий момент продолжаются работы по постаменту памятника, где ранее выявили подвижки блоков основания. Также проводится обустройство цветника вокруг постамента.

Памятник Георгию Жукову выполнен скульптором Вячеславом Клыковым в 1995 году к 50-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Монумент установили на Манежной площади 8 мая 1995 года.

Реставрация памятника в мастерской проходила под контролем наследников скульптора.

«Было видно, что реставрация памятника проводилась профессионально: после проведения работ по расчистке поверхности бронзы полностью сохранен авторский рельеф произведения, а последующее грамотное патинирование придало скульптуре даже лучший вид, чем до демонтажа. <...> Работы выполнены точно и аккуратно», - сказал сын автора памятника Михаил Клыков.

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