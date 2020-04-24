РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. Администрация Котельников совместно с гипермаркетом «Глобус» организовали акцию «Полка добра», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Любой покупатель может помочь нуждающимся людям, оплатив и положив товары первой необходимости в корзину для благотворительного сбора. В свою очередь наши волонтеры будут развозить собранные продуктовые наборы жителям, которым необходима помощь, кто находится на самоизоляции или попал в сложную жизненную ситуацию в связи с пандемией коронавируса», - говорится в сообщении.

Администрация города выражает огромную благодарность гипермаркету за содействие в организации столь важного мероприятия и поддержку жителей в такой сложный для всех период.