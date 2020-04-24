РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В подмосковном Подольске начали отмывать от пыли и грязи остановочные комплексы, сообщается на странице управления потребительского рынка администрации округа в соцсети Instagram.

«Управление потребительского рынка в рамках месячника по благоустройству организовало работу с собственниками объектов торговли, расположенных в остановочных комплексах. Они отмывают объекты от граффити, пыли и грязи, скопившейся после зимнего периода», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города призвали соблюдать чистоту и уважать труд тех, кто делает город чистым.