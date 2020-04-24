РИАМО - 24 апр. В Московский зоопарк переехали три взрослых самца капских земляных белок из зоосада немецкого Магдебурга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В отличие от более активных и социальных сурикатов — грызунов, живущих по соседству с земляными белками в пустынях и саваннах Южной Африки, эти животные отличаются пугливостью и настороженностью. Сейчас звери наконец привыкли к новому дому», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Глава зоопарка отметила, что белки хорошо перенесли дорогу. Они приехали еще в октябре, но поступили в экспозицию всего месяц назад. Все это время они изучали вольер, который находится в павильоне «Копытные Африки».

В дикой природе белки для защиты от хищников и солнца роют себе убежища, поэтому на полу в вольере насыпан толстый слой песка, чтобы животные могли рыть себе норы. В вольере также есть бревна, чтобы грызуны могли спрятаться. Специальное оборудование имитирует африканское солнце.

Кормят животных фруктами, орехами, овощами и зерновыми смесями, белки особенно любят грецкие орехи и сладкую тыкву.

Обитают земляные белки в пустынях и саваннах Южной Африки. У грызунов жесткий мех коричневого цвета, а по бокам есть белые полоски. Белки живут небольшими однополыми стаями. Животные могут рыть систему тоннелей площадью до 700 квадратных метров.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Московский зоопарк временно приостановил работу для посетителей.