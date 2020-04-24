РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Дворец культуры «Яуза» городского округа Мытищи 30 апреля расскажет историю создания песни «Катюша» в прямом эфире, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«30 апреля в 18:00 солистка ВИА Артель «Роса» лауреат всероссийских и международных конкурсов Ксения Галискарова расскажет о истории создания легендарной песни «Катюша» и исполнит ее вместе с вами в прямом эфире», - говорится в сообщении.

Посетить онлайн-мероприятие можно в Instagram-аккаунте Дворца культуры «Яуза».