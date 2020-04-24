РИАМО - 24 апр. Быстровозводимые медицинские корпуса строят на территории 13 столичных стационаров, всего во временных корпусах планируется разместить порядка 1,5 тысяч коек для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Столичный градоначальник Сергей Собянин проверил, как идет строительство временных медкорпусов на территории больницы №40 в Коммунарке.

«Московские врачи добиваются хороших результатов в лечении коронавируса. После интенсивного лечения в палатах, оснащенных кислородными подводками и другой профильной техникой, большинство пациентов успешно справляется с инфекцией и начинает идти на поправку. Поэтому мы приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих пациентов», — сказал Собянин.

Он пояснил, что в этих корпусах пациентов будут размещать в комфортных палатах. Здесь выздоравливающие проведут несколько дней перед выпиской домой. При этом высокотехнологичные койки и оборудование будут использоваться для помощи тем, кому это необходимо.

«Если говорить конкретно о Коммунарке, то быстровозводимые корпуса увеличат мощности этой больницы более чем в 1,5 раза», — добавил Собянин.

В Коммунарке планируется построить семь отдельных конструкций общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Мощность временных корпусов составит 490 коек. В корпусах будут соблюдать все меры эпидемиологической безопасности.

Работы по возведению временных корпусов планируется завершить до 7 мая, после победы над коронавирусом эти сооружения демонтируют.

Больница в Коммунарке стала первым коронавирусным стационаром в России. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в Москве развернуты отделения в 57 федеральных, городских и частных стационарах. В поселении Вороновское ТиНАО заработала новая инфекционная больница на 800 коек. Госпитали для зараженных будут развернуты еще в нескольких корпусах больниц.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.