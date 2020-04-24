РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В подмосковном Подольске врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, оказывающему помощь гражданам с коронавирусной инфекцией, начнут выплачивать дополнительные ежемесячные выплаты от 20 до 40 тысяч рублей из средств муниципального бюджета, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«В развитие решений о материальной поддержке, принятых на федеральном и региональном уровнях, решением совета депутатов и постановлением администрации городского округа Подольск работникам медицинских организаций, действующих на территории округа и стационарно оказывающих медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), будут осуществляться дополнительные ежемесячные выплаты из средств муниципального бюджета. Врачам - по 40 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – по 30 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – по 20 тысяч рублей», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он уточнил, что с марта сотрудники Климовской городской больницы №2 и Львовской районной больницы ведут борьбу за здоровье и жизни людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. В апреле в их ряды встали медицинские работники Подольской городской клинической больницы и других учреждений здравоохранения округа.

«Многие сегодня трудятся на передовой в новом инфекционном корпусе в Бородино. Рискуя своими жизнями, вдали от семей, в напряженном режиме они выполняют свой долг», - отметил Пестов.

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24 АПРЕЛЯ

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