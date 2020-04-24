РИАМО - 24 апр. Люди в возрасте до 45 лет составляют 43,5% от общего числа новых заразившихся коронавирусом в Москве, всего за сутки выявлено 2957 новых случаев, сообщает оперативный штаб столицы.

«При этом 36,5% от числа новых инфицированных — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Еще 10% — от 66 до 79 лет. Только 5,5% – старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Дети составляют 4,5% от числа новых случаев заражения.

Все пациенты, а также те, кто с ними близко контактировал, уже находятся под медицинским наблюдением.

Коронавирус подтвердился еще у 2957 человек в столице за сутки. Число зараженных достигло 36897. За весь период распространения коронавируса умерли 325 человек, выздоровели 2735 пациентов.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.