РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В подмосковном Подольске волонтеры за день выполнили еще 28 заявок на доставку продуктов и медикаментов нуждающимся жителям округа на самоизоляции и получили перчатки для работы от благотворителей, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«23 апреля в Волонтерский центр поступило 53 звонка от жителей округа, 28 жителям оказали адресную помощь. С благотворительной помощью приехал директор УК «Управдом» Алексей Залужный и привез перчатки для работы добровольцам. ВЦ выражает благодарность за оказанное содействие УК «Управдом», - говорится в сообщении.

Также волонтеры доставили на дом 30 многодетным семьям бесплатный хлеб от «Вера-Русский Хлеб». 24 продуктовых набора от губернатора Подмосковья получили многодетные семьи, девять продуктовых наборов - граждане Подольска старше 60 лет.

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24 АПРЕЛЯ

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