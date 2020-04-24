РИАМО – 24 апр. Роспотребнадзор разместил рекомендации по технике безопасности при заказе еды на дом через курьера во время введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве обращают внимание на то, что курьеры должны быть в масках, перчатках и регулярно пользоваться антисептиками для обработки рук.

«При вручении заказа курьер по доставке готовых блюд должен поставить емкость у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить вам о доставке по телефону», — говорится в сообщении.

Кроме того, работник должен носить с собой личную медицинскую книжку.

Есть правила и для клиентов – они должны рассчитываться за покупку бессконтактным способом и мыть руки после приема пакетов.

В России выявлено 68622 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Чтобы предотвратить распространения вируса в Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в магазин, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак. При передвижении по городу на транспорте нужно обязательно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

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