РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Факультет русской филологии Московского государственного открытого университета (МГОУ) городского округа Мытищи проведет в пятницу День открытых дверей онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет русской филологии МГОУ был основан в 1931 году. На факультете обучаются более 1000 студентов по очной и заочной формам обучения.

«Именно им предстоит прививать будущим поколениям любовь к родному языку и литературе, развивать умение пользоваться их богатейшими возможностями, а также способствовать осознанию истинных ценностей и пониманию величайшего значения духовного наследия русского народа. Декан факультета русской филологии Ольга Викторовна Шаталова расскажет об особенностях обучения на факультете, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы!» - говорится в сообщении.

Партнерами факультета являются Карлов университет в Праге, Остравский университет, Экономический университет в Братиславе. Начало мероприятия в 16:00. Пройти регистрацию на него можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.

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