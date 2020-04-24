РИАМО - 24 апр. Москву в этом году не станут украшать к 1 мая из-за пандемии коронавируса, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С учетом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая», - отметил он.

Кроме того, по словам Бирюкова, решено отказаться от трансляций праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах. Традиционная праздничная подсветка зданий также не будет включена в этом году.

За последние сутки в столице выявлено 2957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 36897 человек.

До 1 мая в Москве введен обязательный режим самоизоляции для всех без исключения жителей. Нельзя покидать дома без острой на то необходимости. Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса. Также в городе действует пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.