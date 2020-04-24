РИАМО - 24 апр. В столице вылечились от Covid-19 еще 287 человек, за весь период выздоровели 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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24 АПРЕЛЯ

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.