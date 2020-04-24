РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Огнеборцы ликвидировали возгорание в здании поселка Львовский Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В Подольске 23 апреля в 17:00 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: поселок Львовский, улица Лесная, дом 1. Огнеборцы в 17:08 локализовали возгорание, в 17:10 - ликвидировали открытое горение, в 17:48 - ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 17 человек.