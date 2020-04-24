РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. Работы шести школьников Люберец были признаны лучшими на муниципальном этапе конкурса «100 баллов для Победы», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Во всероссийской акции «100 баллов для Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие старшеклассники из 40 общеобразовательных организаций городского округа Люберцы.

«На муниципальном этапе конкурса лучшими были признаны шесть работ. Лучшими из лучших стали сочинения Марины Сиротюк из МОУ КСОШ №55 и Артема Медведева из МОУ Гимназии №41. Также по итогам акции были отобраны лучшие цитаты из всех сочинений участников», - говорится в сообщении.

В сочинениях ребят прозвучали слова благодарности к тем, кто в далекие сороковые сражался за Родину и победил в Великой Отечественной войне.

Поздравляем победителей конкурса сочинений «100 баллов для Победы», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.